И отвечают: «Самый важный вопрос, на который нужно будет ответить в день выборов, заключается в том, станут ли Соединенные Штаты стремиться к мирному урегулированию своего опосредованного вооруженного конфликта с Россией, или они будут продолжать нынешнюю политику последовательной эскалации на Украине».