«200 тысяч за живого»: мать бойца СВО рассказала, как ВСУ требовали выкуп за пленного сына

Мать бойца СВО рассказала о пытках в плену и требовании 200 тыс. рублей за сына.История военнослужащего Александра, которого семья считала погибшим девять месяцев, обрела шокирующие подробности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Секретное совещан...
- Мария Захарова от...
- Военный переворот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым