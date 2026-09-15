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Царьград

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«200 тысяч за живого»: мать бойца СВО рассказала, как ВСУ требовали выкуп за пленного сына

«200 тысяч за живого»: мать бойца СВО рассказала, как ВСУ требовали выкуп за пленного сына

Мать бойца СВО рассказала о пытках в плену и требовании 200 тыс. рублей за сына.История военнослужащего Александра, которого семья считала погибшим девять месяцев, обрела шокирующие подробности.

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