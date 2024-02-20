Волосы и головные уборы в славянской народной культуре

Не стригите свои власы русые, власы разные да с сединами, ибо Мудрость Божию не постигните и здоровие потеряете! Заповедь Бога Сварога Берегите, дщери Божии, сызмальства власы русые — честь Родов своих, заплетайте свои власы русые в кocы дивные, покрывайте их берегинями! Заповедь Лады — БОГОРОДИЦЫ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии