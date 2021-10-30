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О России под прицелом: ВВС США готовятся топить российский флот?

О России под прицелом: ВВС США готовятся топить российский флот?

В эти планы, словно вытащенные из нафталина «холодной войны», сейчас довольно сложно поверить. Не в прошлом веке живём! Может, это вообще наполовину фейк, как и раскрученный коммунистической пропагандой пресловутый план «Дропшот»? Он ведь разрабатывался исключительно как возможный ответ на тот случай, если бы #СССР захотел двинуть Красную Армию в Западную Европу, а представлялся как агрессивное намерение США разрушить Советский Союз…Но вроде бы источник солидный, до примитивной пропаганды не опускающийся…Американский журнал «Форбс» выдал сенсационный план по новому использованию ВВС #США стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer против российского ВМФ.

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Николай Викторович Карташев
Очередное бла,бла,ну и какая сенсация в этом случае?Наши "стратеги"ведь тоже ходят в нейтральных водах стран НАТО,это нормальная практика.Насчёт потопить корабли?Смешно, наши корабли ведь тоже не отходя от стенки, могут сравнять с землёй все европейские столицы.Так что пиндосы вешайте лапшу на уши бандерафашистам у них сейчас,как раз праздник, турецкий Байрактар вернулся целым,одно не понятно,кого всё же он атаковал?Может по своим идиотам шарахнул?
Анатолий Лановой
Зачем все столицы, достаточно центр принятия решений.
Николай Викторович Карташев
Да,конечно,об этом говорил даже наш президент.На Западе это прекрасно понимают,они сидят на пороховой бочке.
АЮ Медведь
Даже странно. Что пиндосы страх потеряли. Предлагаю пусть каждый пиндоский пилот прежде чем вылетать в сторону России зарядит пистоль с одним патроном. Что бы умереть достойно. Хотя пиндосы, что такое честь офицера понятия не знают.
Skitalez Zhevaj
Дурак думкой богатеет, так и США психологической пропагандой хочет запугать Россию, но этим Россию не запугать, потому, что у России достаточно сил и средств, чтобы отразить любые атаки противника. Крымский полуостров крепкий орешек. На сегодняшний день де факто Крым неприступен, ни с воды, ни с земли, ни с воздуха. Крым захватить не возможно. "Бастион" и "Бал" просматривают вплоть до Турции. В случае начала новой "Крымской войны". Россия ответит уничтожением ВМС США и НАТО.

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