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“А вдруг это его новая девушка…”, – располневшего Валерия Меладзе подозревают в связи с молоденькой бэк-вокалисткой

“А вдруг это его новая девушка…”, – располневшего Валерия Меладзе подозревают в связи с молоденькой бэк-вокалисткой

Изменения во внешности певца Валерия Меладзе шокировали его поклонников. Артист за несколько месяцев поправился, но из шоу-бизнеса не ушёл, хотя собирался.

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