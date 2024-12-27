Экс-министру транспорта Башкирии предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александра Клебанова, который дал показания на исполняющего обязанности вице-премьера республики Алана Марзаева, следует из материлов уголовного дела, с которыми ознакомились «Известия».