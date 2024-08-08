Подросток зарезал и расчленил свою бабушку в Кемеровской области

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Беловском городском округе Кемеровской области в ночь со 2 на 3 августа 16-летний подросток в ходе конфликта зарезал кухонным ножом свою 74-летнюю бабушку, после чего расчленил тело и выкинул его части в разных местах.