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Терапевт Чернышова объяснила важность липидного профиля для сосудов

Терапевт Чернышова объяснила важность липидного профиля для сосудов

Минздрав России обновил правила медосмотров и диспансеризации: среди исследований появились определение липопротеина (а) и оценка липидного профиля.

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