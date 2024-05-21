Усик назван лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории

Александр Усик возглавил рейтинг Pound-for-Pound. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик возглавил рейтинг Pound-for-Pound (лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий) по версии авторитетного журнала The Ring.
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