Раис РТ поручил обеспечить проведение акций по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил обеспечить проведение мероприятий по случаю 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии