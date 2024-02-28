В Минобороны Франции попытались объяснить слова Макрона об «отправке войск на Украину»

Слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что он не исключает отправку войск на Украину, не являются слабостью или эскалацией, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью CNN.
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