Главные новости за день:Российская армия полностью освободила КураховоГруппировка войск "Север" пресекла контратаку ВСУ на курском направленииВ Анапе и Черном море продолжается борьба с разливом нефтепродуктовМассовый сбой сервисов в России случился из-за аварии на магистральной сетиЧитать подробнее+видео>>> .