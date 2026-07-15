ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

Юрист Соловьев назвал главную причину отсутствия «медицинской» статьи в УК

Юрист Соловьев назвал главную причину отсутствия «медицинской» статьи в УК

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил позицию законодателей относительно отсутствия в Уголовном кодексе отдельной нормы за агрессию против медицинских работников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии