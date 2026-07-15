Юрист Соловьев назвал главную причину отсутствия «медицинской» статьи в УК

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Заслуженный юрист России Иван Соловьев разъяснил позицию законодателей относительно отсутствия в Уголовном кодексе отдельной нормы за агрессию против медицинских работников.
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