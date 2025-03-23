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Американский майдан: готов ли Вашингтон убрать Зеленского?

Американский майдан: готов ли Вашингтон убрать Зеленского?

Просроченный украинский «президент» сделал вид, что якобы осознал свою фатальную ошибку в общении с лидерами США и жутко опечален собственным безобразным поведением в Белом доме… Делегация Украины на переговорах, проходивших в Саудовской Аравии согласилась принять американский «план перемирия»… Риторика Дональда Трампа в отношении Зеленского значительно смягчилась (хотя бы диктатором он его называть перестал)….

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