Ростех рассказал об ИТ-импортозамещении в Корпорации

Фото: Виктор Молодцов Госкорпорация Ростех в рамках импортозамещения информационных технологий создает на своих предприятиях и холдингах структуры по отработке отечественных программных и аппаратных решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии