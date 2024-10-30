Картаполов назвал вбросом данные FT о возобновлении переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI назвал вбросом информацию Financial Times (FT) о том, что Россия и Украина возобновили переговоры о прекращении ударов по энергетическим объектам друг друга.
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