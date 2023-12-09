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Давыдов, Мазур и Бельга – самые высокооплачиваемые игроки «Броуков». Клуб раскрыл зарплаты игроков и персонала

Игроки: Илья Давыдов – 150 тысячМазур – 150 тысячБельга – 150 тысячИван Зириков – 130 тысячЖекич – 130 тысячАнтон Соснин – 130 тысячВадим Черный – 130 тысячГиля – 130 тысячКонстантин Корж – 130 тысяч (вероятно, покинет команду)Мушвиг Рзаев – 120 тысячТабрик – 110 тысячАюб – 100 тысячГриня – 90 тысячМакей – 90 тысячИззо – 90 тысячСергей Киряков – 80 тысячАлишер Рахимов – 80 тысячЭдуард Саргсян – 75 тысячКроха – 40 тысячВиктор Щекочихин – 20-30 тысячЛеонид Романов – 20-30 тысяч Менеджмент и тренерский штаб: Игорь Звездин – 220 тысячАртем Хачатурян – 130 тысячАссистент главного тренера – 120-130 тысячТренер вратарей – 110 тысяч.

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