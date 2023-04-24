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Как на Южном Урале получить разрешение на полет квадрокоптера

Как на Южном Урале получить разрешение на полет квадрокоптера

Использование беспилотников запрещено, но есть исключения. Запускать в небо любые летательные объекты запрещено до отмены режима базовой готовности, который действует на территории страны.

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