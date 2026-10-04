Nissan Teana вернулся в Россию: за бизнес-седан с мотором мощностью 156 л.с. просят 3,8 млн рублей

Так как мощность ДВС не превышает 160 л.с., Teana с 2,0-литровым мотором подпадает под льготную ставку утильсбора В России начались продажи нового Nissan Teana, который поставляют из Китая по альтернативным каналам импорта.
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