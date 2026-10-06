Жители Владимирской области взяли в МФО 318 млн рублей за полгода

В первом полугодии 2026 года объем корпоративных займов в МФО Владимирской области вырос почти на 50% и достиг 271 млн рублей, тогда как число договоров с гражданами сократилось на 56% — до 3,2 тыс.
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