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Царьград

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Жители Владимирской области взяли в МФО 318 млн рублей за полгода

Жители Владимирской области взяли в МФО 318 млн рублей за полгода

В первом полугодии 2026 года объем корпоративных займов в МФО Владимирской области вырос почти на 50% и достиг 271 млн рублей, тогда как число договоров с гражданами сократилось на 56% — до 3,2 тыс.

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