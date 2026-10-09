Репродуктолог Милютина: антидепрессанты и ожирение вызывают у мужчин дисфункцию

Сегодня до 30% жителей мегаполисов принимают антидепрессанты, которые имеют ряд побочных эффектов. В том числе такие препараты снижают либидо и провоцируют дисфункцию у мужчин, предупредила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.