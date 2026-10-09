Репродуктолог Милютина: антидепрессанты и ожирение вызывают у мужчин дисфункцию

Сегодня до 30% жителей мегаполисов принимают антидепрессанты, которые имеют ряд побочных эффектов. В том числе такие препараты снижают либидо и провоцируют дисфункцию у мужчин, предупредила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АА МВД: более 5 тыс....
- ТАСС: украинская ...
- Мендель: Зеленски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым