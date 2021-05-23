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Сахалинца оштрафовали на 1 тысячу рублей за несвоевременное сообщение о трудоустройстве

Сахалинца оштрафовали на 1 тысячу рублей за несвоевременное сообщение о трудоустройстве

Житель Смирныховского района Сахалинской области привлечён к административной ответственности за не сообщение судебному приставу-исполнителю о новом месте работы, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП по Сахалинской области.

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