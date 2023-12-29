«За неделю до Нового года», — Охлобыстин сообщил, что артисты с вечеринки Ивлеевой появятся в новогодних премьерах

В сети произошёл настоящий бум после того, как вечеринка Насти Ивлеевой закончилась. Завершилась она, к сожалению, с несчастливым концом, создав кучу проблем не только хозяйке вечера, но и всем гостям, которые решили посетить тусовку подобной тематики.