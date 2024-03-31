О пользе и вреде «красных линий»

Юрий Ильинов

В США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ Планирующие бомбы заставляют ВС Украины рисковать ценными системами ПВО Обозреватели издания «Бизнес Инсайдер» считают, что благодаря планирующим бомбам, ВС РФ заставляют украинскую армию размещать системы противовоздушной обороны близко к фронту. Авторы отметили, что именно по этой причине ПВО ВСУ становится более уязвимой. «Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», сообщили обозреватели. По словам авторов, украинская армия размещает «драгоценные средства ПВО» ближе к фронту, так как рассчитывает сбить российские истребители, однако это очень большой риск.