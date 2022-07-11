Мировое обозрение

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Хорошие и плохие НОВОСТИ С УКРАИНЫ: сегодня - 11 июля. Армия России идет на Бахмут! (13 видео)

Хорошие и плохие НОВОСТИ С УКРАИНЫ: сегодня - 11 июля. Армия России идет на Бахмут! (13 видео)

Союзными силами взята под контроль Владимировка и Триполье рядом с Соледаром. Севернее от Спорного идет наступление в сторону станции Выемка и трассы Соледар - Северск.

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