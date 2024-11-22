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Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. "Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события.

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