Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. "Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события.
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