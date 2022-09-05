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"Рыбная отрасль РФ. Момент истины": Герман Зверев – в эфире PrimaMedia LIVE уже 6 сентября

"Рыбная отрасль РФ. Момент истины": Герман Зверев – в эфире PrimaMedia LIVE уже 6 сентября

Во вторник, 6 сентября, с 10.00 часов по московскому времени медиахолдинг PrimaMedia проводит онлайн-конференцию с участником Восточного экономического форума, президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германом Зверевым.

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