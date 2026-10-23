В городе Свирске Иркутской области идет строительство здания Детской школы искусств. Ход строительства проинспектировали заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков, первый зампредседателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров и министр культуры Олеся Полунина.
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