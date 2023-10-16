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Россия остановила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

Россия остановила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

Россия присоединилась к ограничению импорта рыбы и морепродуктов из Японии, введенному Китаем. До подтверждения полной безопасности японский улов не будет попадать на полки российских магазинов, сообщили в Россельхознадзоре.

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