Астраханский регоператор пересматривает график вывоза мусора

Глава Астрахани Олег Полумордвинов провел совещание по вопросам организации вывоза мусора с участием представителей министерства ЖКХ, жилнадзора, регоператора «ЭкоЦентр», областных и городских депутатов, руководителей муниципальных ведомств и районов.
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