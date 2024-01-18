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Новости Тамбова

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Тамбовчане инициировали новый проект "ЛНР - Территория дружбы"

Тамбовчане инициировали новый проект "ЛНР - Территория дружбы"

Переименовать общественные пространства в честь регионов-шефов – с таким предложением выступил председатель Союза ветеранов ЛНР Виталий Николаевич Лещенко на прошедшей накануне очередной сессии «РосЛикбеза».

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