War Zone: ВСУ перешли к артобстрелам после провала контрнаступления

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены сменить тактику из-за провала контрнаступления. Теперь они ограничились артиллерийскими обстрелами вместо дальнейшего продвижения по минным полям, заявил обозреватель The War Zone Говард Альтман.