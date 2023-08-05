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War Zone: ВСУ перешли к артобстрелам после провала контрнаступления

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены сменить тактику из-за провала контрнаступления. Теперь они ограничились артиллерийскими обстрелами вместо дальнейшего продвижения по минным полям, заявил обозреватель The War Zone Говард Альтман.

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