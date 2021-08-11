Картина дня. Финансы

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The Daily Beast: Россия не в состоянии поддерживать советское космическое наследие

The Daily Beast: Россия не в состоянии поддерживать советское космическое наследие

Американское издание The Daily Beast опубликовало статью, посвящённую состоянию российской космической программы.

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Дмитрий Самойленко
ага.. не соперничают... они просто покупают движки...а кто дырки в обшивке сверлил на МКС??? не удивлюсь если это было спецзаданием от ЦРУ... наши капсулы Союз хоть и 66 года а их шаттлы 80 годов разработки и у кого больше погибших и какие причины???
ФинамИнфо
Ну а что вы хотите от американского издания?
Дмитрий Самойленко
выглядят смешно, кто хоть немного разбирается тихо ржут...у них и F-35 самолет из будущего, никто не видит потому что не летает, а продать сие чудо надо всем, потому как дорого обошелся
vladimirsh1939 Шевченко
Нам, ни что не напоминает взгляд Луны на Землю(на Россию,Америку,Китай и др.) ? Взгляд постоянно одной стороной?

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