Прогноз на сезон ОРВИ 2024 в Новосибирске дал вирусолог Сергей Нетесов

Никаких особенностей пока не предвидится, сезон будет похож на прошлогодний, отметил ученый. Но людям, которые не прививались от гриппа в прошлом году, имеет смысл обратиться в поликлинику и поставить вакцину.
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