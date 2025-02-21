Врач Ахметова: часто рак кожи может быть обычным прыщом, который не проходит

На ранних стадиях рак кожи легко принять за другие заболевания. Симптомы злокачественного образования могут варьироваться от прыщика, который долго не проходит, до обширного образования, а на начальных этапах и вовсе не имеют очевидных признаков.
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