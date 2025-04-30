К парламентским выборам ЦИК хочет открыть больше избирательных участков за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует открыть не менее 250 избирательных участков за рубежом для проведения парламентских выборов в сентябре 2025 года, заявила президент учреждения Анжела Караман.
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