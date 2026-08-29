MFA: Russia guarantees reliable protection to its citizens in Transnistria

The Russian Federation guarantees reliable protection to its citizens and compatriots who are in Pridnestrovie will give an answer without delay in case of aggravation of the situation in this region.
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