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Новый вице-спикер парламента Словакии вынес из кабинета флаг ЕС и поменял фотографию президента Чапутовой на портрет Че Гевары

Новый вице-спикер парламента Словакии вынес из кабинета флаг ЕС и поменял фотографию президента Чапутовой на портрет Че Гевары

Не очень приятное для Евросоюза и прозападного президента Словакии Зузаны Чапутовой поведение продемонстрировал новый вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха, недавно приступивший к выполнению обязанностей после парламентских выборов.

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