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Царьград

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Президент Кубы о Москве: "Мы приехали, потому что это правильно"

Президент Кубы о Москве: "Мы приехали, потому что это правильно"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью рассказал о своем посещении Москвы для празднования 80-летия Победы, отметив важность этого визита и выражая признательность СССР и Красной армии.

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