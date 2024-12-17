Умер актер из фильма «Властелин колец»

Британско-новозеландский актер Дэвид Уитерлей, сыгравший в фильме «Властелин колец: Братство Кольца», а также сериалах «Зена — королева воинов» и «Удивительные странствия Геракла», скончался на 86-м году жизни, сообщает газета The New Zeeland Herald.
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