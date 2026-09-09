Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Будапештское предательство: Венгрия высылает десять российских дипломатов и рвет с Москвой

Будапештское предательство: Венгрия высылает десять российских дипломатов и рвет с Москвой

Анита Орбан — женщина, которая, судя по всему, решила, что лучший способ прославиться — это предать собственные национальные интересы в угоду Брюсселю.

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владимир селянин

Во времена Гитлера Венгрия была нацистской. Во времена СССР - советской. Сейчас по новой нацистской. "Полу милорд, полу подлец. Но есть надежда, что будет полной наконец", так писалось в российской литературе 19 века?