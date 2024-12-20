Актер из Кашина сыграл главную роль в военной драме «В списках не значился»

Актер из Кашина Владислав Миллер сыграл главную роль в военной драме «В списках не значился» (16+). Картина выйдет в широкий прокат 1 мая 2025 года и будет приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.