Избить, снять, выложить в Сеть: Мигранты придумали изощрённое унижение для русских

АП

Александр Поляничко

Сначала завезли кучу мигрантов, а теперь думаем как их усмирить. Ничего не получится, они не адаптируются, а за обман и избиение иноверца наказания нет. Вот поэтому они мамой клянутся. Нет у нас в уголовном кодексе статьи просить прощения и высылать домой. Необходимо посидеть на дорожку заплатить штраф, моральный ущерб и тд. А главное прекратить их завозить, давать пенсии, учить их детей за наш счёт. А они в " благодарность" избивают наших детей, насилуют дочерей. Как же надо ненавидеть Россию чтобы завозить мигрантов.