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Царьград

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Избить, снять, выложить в Сеть: Мигранты придумали изощрённое унижение для русских

Избить, снять, выложить в Сеть: Мигранты придумали изощрённое унижение для русских

В Самаре случился очередной инцидент, связанный с избиением "иностранным специалистом" местного жителя.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Сначала завезли кучу мигрантов, а теперь думаем как их усмирить. Ничего не получится, они не адаптируются, а за обман и избиение иноверца наказания нет. Вот поэтому они мамой клянутся. Нет у нас в уголовном кодексе статьи просить прощения и высылать домой. Необходимо посидеть на дорожку заплатить штраф, моральный ущерб и тд. А главное прекратить их завозить, давать пенсии, учить их детей за наш счёт. А они в &quot; благодарность&quot; избивают наших детей, насилуют дочерей. Как же надо ненавидеть Россию чтобы завозить мигрантов.
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