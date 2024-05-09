Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных из ряда регионов Армении

Армянская сторона попросила Москву оставить пограничников на границе с Ираном и Турцией Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении.
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