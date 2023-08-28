Угроза национальной безопасности: мигранты

Только жёсткие и жестойчайшие меры могут исправить ситуацию! Полиция, нацгвардия, ОМОН и народные дружины! Включая, уголовное наказание, высылку и лишения российского гражданства после преступления!!!

Erl Schweizer

Угроза национальной безопасности России идеологический бардак, копируемый в соцсетях украинский национализм в русском варианте, активность русского националистического Царьграда, финансово питающегося из шарашкиной конторы РСП (Н.Михалков), из других "частных" фондов. Угрозой национальной безопасности, уже активно уничтожающей положительные политические, экономические связи с республиками Средней Азии является оторванность от реальных социальных процессов в обществе власти России, решающей успешно одни вопросы, упуская при этом из вида важнейшую для многонационального населения проблему гармоничного, мирного сосуществования множества народов России в едином государстве. Засунуть словно страус голову в песок, типа нет проблем, не вижу проблем, надолго властям не получится.