Миф о поступающих в вузы без учета ЕГЭ олимпиадниках развенчан институтами

Ряд вузов в России развеял на практике предрассудок, связанный с олимпиадниками. Считалось, что такие студенты показывают более высокие результаты, чем те, кто поступил на основе баллов ЕГЭ, как в учебной деятельности, так и во внеучебной активности и различных психологических аспектах, сообщает РБК.