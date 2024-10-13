Миф о поступающих в вузы без учета ЕГЭ олимпиадниках развенчан институтами

Ряд вузов в России развеял на практике предрассудок, связанный с олимпиадниками. Считалось, что такие студенты показывают более высокие результаты, чем те, кто поступил на основе баллов ЕГЭ, как в учебной деятельности, так и во внеучебной активности и различных психологических аспектах, сообщает РБК.
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