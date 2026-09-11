UK Prime Minister Burnham Rejects Calls For National Data-Center Moratorium Authored by Matthew Gooding via Data Centre Dynamics, UK Prime Minister Andy Burnham has ruled out a national moratorium on data centers.
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