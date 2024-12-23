При чем здесь карьера, Седокова и спорт? Аноним рассказал, что довело Яниса Тимму до решения уйти из жизни

Загадочная смерть баскетболиста Яниса Тиммы никак не дает покоя окружающим. Пока его супруга не готова обсуждать трагедию с публикой и общественности приходится самостоятельно додумывать детали ухода молодого и красивого человека.
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