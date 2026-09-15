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"Мария-Ра" вновь столкнулась с иском от татарской транспортной компании

"Мария-Ра" вновь столкнулась с иском от татарской транспортной компании

Алтайская сеть магазинов "Мария-Ра" получила очередную судебную претензию на десятки тысяч рублей. Иск подала компания "Делко" из Республики Татарстан.

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