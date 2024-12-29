Азербайджанский экс-дипломат выдал откровения об истинном отношении Баку к России

В

Воробей

Для того, чтобы не торопиться с СВО у РФ могут быть и совсем иные, кроме как ужасная боевая могучесть Украины, причины, которые собственно к Украине имеют мало, или совсем никакого отношения. В частности, потому, что эта война - фактически прокси Третья Мировая война с Западом. А Украина тут - "боевой хомячок", и не более. И потому РФ от Запада ждёт каких-то результатов, в первую очередь. На определённую длительность процесса чего могут влиять вполне конкретные обстоятельства ни к РФ, ни к Украине прямого отношения не имеющие. Ну, и то, что созревает тем временем на Украине - вторично, хотя тоже важно.