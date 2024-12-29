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Закон и Порядок

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Азербайджанский экс-дипломат выдал откровения об истинном отношении Баку к России

Азербайджанский экс-дипломат выдал откровения об истинном отношении Баку к России

Бывший азербайджанский дипломат рассказал, какую политику на самом деле проводит Азербайджан в отношении России.

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Комментарии
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В
Воробей
Для того, чтобы не торопиться с СВО у РФ могут быть и совсем иные, кроме как ужасная боевая могучесть Украины, причины, которые  собственно к Украине имеют мало, или совсем никакого отношения. В частности, потому, что эта война  - фактически прокси Третья Мировая война с Западом. А Украина тут - &quot;боевой хомячок&quot;, и не более. И потому РФ от Запада ждёт каких-то результатов, в первую очередь. На определённую длительность процесса чего могут влиять вполне конкретные обстоятельства ни к РФ, ни к Украине прямого отношения не имеющие. Ну, и то, что созревает тем временем на Украине - вторично, хотя тоже важно.
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14 час.
S
Serg
Если тезисы в статье правдивы, а я думаю, что это так, сам живу в кавказском регионе, то азеров нужно выдавливать из России так же, как и азиатов.
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14 час.
Alex Zim
Интересно, а насколько г. Беглов осведомлен о действительном отношении его больших друзей к РФ?
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13 час.

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